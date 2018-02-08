ВР після "епідемії" груп смерті вдосконалила кримінальну статтю про доведення до самогубства

Депутати внесли відповідні уточнення до статті 120 Кримінального кодексу «Доведення до самогубства».

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства» (№4088).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів.

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Законом передбачено, що доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах зловмисники з допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз або шантажу намагаються довести дітей до суїциду. Найуразливішою до дій зловмисників, які адмініструють в мережах так звані «групи смерті», є категорія підлітків віком 13-17 років.

Минулого року українська кіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах.