ВР після "епідемії" груп смерті вдосконалила кримінальну статтю про доведення до самогубства

19:29, 08 лютого 2018
Суспільство
279 0
За це рішення проголосували 229 нардепів / фото УНІАН

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства» (№4088).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів.

Читайте такожКіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах – Князєв

Законом передбачено, що доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах зловмисники з допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз або шантажу намагаються довести дітей до суїциду. Найуразливішою до дій зловмисників, які адмініструють в мережах так звані «групи смерті», є категорія підлітків віком 13-17 років.

Минулого року українська кіберполіція заблокувала понад тисячу "груп смерті" у соцмережах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Групи смерті в Україні#доведення до самогубства