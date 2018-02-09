На Дніпропетровщині судитимуть двох підполковників поліції за отримання півмільйонного хабара

Поліцейські отримали хабар від колишнього співзасновника Дніпродзержинської швейної фабрики за непроведення слідчих дій та зняття арешту з майнового комплексу підприємства.

Військова прокуратура Південного регіону України на поточному тижні завершила розслідування та передала до Бабушкінського районного суду Дніпра обвинувальний акт стосовно двох підполковників поліції, які отримали 540 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, обвинуваченими є старший оперуповноважений ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області та заступник начальника Кам'янського відділення поліції.

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Зловмисники вимагали та отримали хабар від колишнього співзасновника Дніпродзержинської швейної фабрики за непроведення слідчих дій та зняття арешту з майнового комплексу підприємства.

24 жовтня 2017 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала підозрюваних, які отримали хабар за допомогою посередника.

Поліцейські обвинувачуються за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара з використанням службового становища) КК України.