США: "перезавантаження" відносин з Росією не означає відмови Україні

Двері НАТО відкриті для різних країн, зокрема для Грузії і України, заявив спеціальний помічник Президента США, який займається відносинами з Росією, Майкл МАКФОЛ.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це він заявив під час телефонного брифінгу, присвяченого майбутньому візиту Президента США Барака ОБАМИ до Москви, на саміт великої G8 в Італії і до Гани.

«Двері НАТО відкриті, і якщо країни відповідають встановленим критеріям, якщо народи цих країн хочуть приєднатися до Альянсу, починаються переговори», - сказав М.МАКФОЛ.

За його словами, «це стосується і Грузії, і України, й інших країн у регіоні».

М.МАКФОЛ нагадав, що найближчим часом з візитом до Києва і до Тбілісі відправляється віце-президент США Джо БАЙДЕН. За його словами, «це сигнал нашої підтримки і того, що «перезавантаження» відносин з Росією не означає відмови від допомоги цим двом демократіям».

Торкаючись теми розширення НАТО в цілому, а також розміщення елементів системи ПРО в Європі, М.МАКФОЛ сказав, що США «не збираються переконувати росіян або торгуватися з ними».