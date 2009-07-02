Нафтогаз заявляє, що він - єдиний імпортер російського газу в Україну

У зв`язку з появою в українських ЗМІ інформації про появу ще одного постачальника російського газу в Україну, НАК «Нафтогаз України» заявляє, що він єдиний правомочний постачальник природного газу від ВАТ «Газпром» до споживачів України згідно з підписаним 3 жовтня 2008 року на міжнародному рівні меморандуму між прем`єр-міністрами України і Російської Федерації «Щодо співпраці в газовій сфері».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що цей документ і постанова Кабінету міністрів (№1729 від 27 грудня 2001 року) «Про забезпечення споживачів природним газом» є підставою для укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів. Таким чином, не існує суперечностей щодо забезпечення балансу газу для двох країн на поточний період.

Компанія підкреслює, що імпорт будь-яких обсягів газу поза рамками вказаного меморандуму і постанови приведе до ускладнення виконання контрактів між суб`єктами господарювання обох країн.

Також у повідомленні сказано, що НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щомісяця підписують акти прийому-передачі газу для українських споживачів. Впродовж цього року «Нафтогаз» не одержував ніяких претензій з боку російських партнерів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що з травня цього року компанія «Промгаз України» народного депутата від БЮТ Руслана БОГДАНА розпочала імпорт російського газу.