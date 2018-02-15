"Киньте собі виклик": Маша Єфросиніна поділилася своїми правилами успіху

Шлях до успіху складається з уміння любити життя і не жаліти себе через дрібниці, вважає телеведуча.

Маша Єфросиніна назвала Топ-10 своїх правил успіху. Вони з'явилися не відразу, але сформульовані з урахуванням того, що зроблено і досягнуто, зазначає відома телеведуча.

1. Робити те, що приносить задоволення і те, де не зрадив собі, не наступаєш на горло своїй допитливості і своїм цілям. Це головне правило, незалежно від віку і положення .

2. Любити життя. Звучить шаблонно. Але чим більше розмірковую і спостерігаю за тим, що відбувається навколо, тим більше розумію: це не шаблон. Адже любов до життя стає рідкістю. І мова йде про те, щоб по-справжньому закохуватися в кожен день.

3. Робити добро, допомагати людям: рідним, близьким, незнайомим. Це невід'ємна частина мого життя. Кожен день задаю собі питання: "Що хорошого я сьогодні зробила?" Так і підтримую в собі цей вогонь любові. Вважаю, це одна з незаперечних щоденних правил .

4. Не проводити час даремно і не спілкуватися з безглуздими людьми. Може здатися образливим, тому поясню. Кожен з нас розуміє, до чого прагне, у чому бачить своє щастя. Та реалізації всього цього дуже заважає появі тих, хто не тільки не приносить користь, але ще й висмоктує енергію. Це люди, спілкування з якими нічого, крім руйнування, не несе.

5. Отримувати за свою роботу гроші. Більша частина моєї професійної діяльності була побудована на пропозиціях кшталт "давай спробуємо попрацювати про запас", "давай по дружбі", "безкоштовно, але на перспективу" і так далі. В якийсь момент я зрозуміла, що це незмінно веде до розвитку комплексу неповноцінності. Ми живемо в такий час, коли ключову роль у формуванні самооцінки відіграє матеріальний достаток. Як тільки я перестала повсюдно займатися альтруїстичними послугами в професійній сфері, як не парадоксально, але до мене почали ставитися поважніше. Я усвідомила, що це шлях до розвитку і свободи. Підкреслюю, це правило працює не на матеріальне становище, а на самовідчуття.

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6. Байдуже ставитися до того, що скажуть люди. Не кажу, що мені плювати, але раджу не ставити чужу думку на чільне місце і не дозволяти впливати на прийняття рішень.

7. Мати свою мораль. Все вищесказане неможливо без цього правила. Сучасний освічений чоловік повинен мати власну мораль, систему цінностей, якщо завгодно. Поки ви не порушуєте цю мораль, можете спокійно робити те, що захочете.

8. Не робити трагедії з помилок. Більше того, сьогодні одним з моїх правил є вміння помилятися і визнавати помилки. Не знаю, що складніше. Але це ефективно для еволюції людської свідомості. Помиляйтеся і усвідомлюйте свої помилки.

9. Кидати собі виклик. У студентські роки в Києві, мені було дуже важко. Через півтори роки не самих теплих стосунків зі столицею я вирішила здатися і повернутися до батьків в Крим. Але побачила оголошення про участь у конкурсі Міс університет. Я — золота медалістка, дівчинка з інтелігентної родини і зі знанням трьох мов, ніколи не брала участь в жодних конкурсах. І тут подумала: "А що я втрачаю?" Подалася на конкурс і виграла. Це принесло мені приголомшливі знайомства, хороших друзів, людей, які згодом стали моїми провідниками на телебачення. Я залишилася в Києві і живу тут більшу частину життя. На ТБ були проекти, в яких я категорично себе не бачила, але розуміла, що це теж певний виклик, боротьба з власними стереотипами. Я йшла на проекти, які загартовували і зробили з мене універсального фахівця.

10.Не жаліти себе. Не нити, не нарікати, не шукати винних, не скаржитися на долю. Розпорошення жалості до себе, яка проектується у зовнішній світ як агресія — це порожня, неефективна, дурна трата часу. Вона віддаляє вас від успіху настільки стрімко, що ви можете опинитися в точці, звідки доведеться починати все з самого початку.

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