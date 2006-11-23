Китайська Petrol-China зацікавлена видобувати газ у Чорному морі

Китайська нафтова корпорація Petrol-China зацікавлена в участі в спільних проектах з розробки нафтогазових родовищ континентального шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході підсумкової зустрічі в рамках 9-го спільного засідання міжурядової українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічної співпраці заявив заступник міністра комерції КНР І Сяочжун.

«Ми вважаємо це перспективним напрямом», - сказав І Сяочжун.

Крім того, за його словами, Китай виявляє цікавість до будівництва газопроводів високого, середнього і низького тиску на території України, а також готовий взяти участь в налагоджувальних роботах на газокомпресорних станціях.

Зокрема, І Сяочжун запропонував українській стороні розглянути пропозицію компанії на урядовому рівні.