Директора із «соціалки» АрселорМіттал Кривий Ріг побили бейсбольними битами

Сьогодні о 6.30 ранку у Кривому Розі (Дніпропетровська область) при виході з будинку невідомі побили битами директора із загальних та соціальних питань ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександра ЗОЗУЛЮ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, нападників було троє. Вони зникли з місця пригоди. О.ЗОЗУЛЯ госпіталізований до лікарні у стані середньої тяжкості.

Міліція проводить розслідування.

Як стало відомо УНІАН з офіційної інформації, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан ЖУЕ вважає, що напад на О.ЗОЗУЛЮ - справа рук «злочинного угруповання, що діяло на нашому підприємстві».

«Після того, як ми припинили ряд крадіжок на металургійному комбінаті та посилили контроль за зберіганням свого майна, деяким керівникам комбінату почали погрожувати по телефону та залякувати. Зараз злочинці перейшли від слів до справи», - зазначає Ж.ЖУЕ

Водночас гендиректор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» наголошує, що не має наміру тиснути на правоохоронні органи та підказувати слідству свою версію подій.