Івано-Франківський ляльковий театр презентував мюзикл для дорослих

Івано-Франківський ляльковий театр презентував прем’єру мюзиклу для дорослих «Скрипаль на даху».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції обласного академічного лялькового театру імені Марійки Підгірянки. Перший показ мюзиклу «Скрипаль на даху» актори театру створили під керівництвом білоруського режисера Дмитра НУЯНЗІНА. За словами постановників, на українській сцені мюзикл Джері Бока «Скрипаль на даху» за мотивами повісті Шолом-Алейхема «Тев`є-молочник» відтворено вперше.

Герої мюзиклу - мешканці села Анатівка - апелюють до звичаїв, у всьому покладаючись на Бога. На сцені бідний молочник Тев`є і його велика родина крутяться у повсякденній рутині життя. Найбільше його багатство - 5 дочок та мрії про невеличкий достаток. Режисер-постановник Д.НУЯНЗІН запевняє, що приготування до вистави тривало майже рік. Працівники театру для вистави створювали спеціальні ляльки, з яких найбільша має 4 метри. А ще - колоритні образи, яскраві декорації, неперевершена гра, спів і танці чотирнадцяти акторів.

«Трупа Івано-Франківського лялькового театру - єдина в Україні, де співають абсолютно всі, - наголосив режисер, - тому можливо зробити цей синтез. Ми маємо танець, ляльки, вокал, маємо серйозну драматичну гру і хочемо, щоб за допомогою цього вийшло певне шоу».