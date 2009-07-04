Луганщина хоче 44 млн. на святкування 75-річчя стахановського руху

Луганська облдержадміністрація клопотатиме перед Кабінетом міністрів України про виділення на заходи з відзначення 75-річчя стахановського руху 44,6 мільйона гривен.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено під час засідання Ради регіонів Луганщини, яке відбулося 3 липня у Стаханові.

Рада регіонів запропонувала також Луганській обласній раді передбачити кошти на виконання робіт з підготовки і святкування 75-річчя стахановського руху в обласному бюджеті на 2010 рік.

За словами голови Луганської облдержадміністрації Олександра АНТІПОВА, ювілей стахановського руху асоціюється в першу чергу з шахтарською професією. Він переконаний, що рефреном при підготовці і проведенні святкових заходів з цієї нагоди повинна звучати теза про престижність і почесність шахтарської праці, а саме святкування повинно наблизити суспільство до вивирішення гострих проблем шахтарських міст і селищ Луганщини.

Довідка УНІАН. 75-річчя стахановського руху, згідно з рішенням Верховної Ради України, відзначатимуть на державному рівні у серпні 2010 року.

У ніч з 30 на 31 серпня 1935 року молодий забійник Олексій Стаханов, який працював на шахті "Центральна-Ірміно", встановив світовий рекорд видобутку вугілля відбійним молотком, видобувши за зміну 102 тонни вугілля, таким чином перевиконавши денну норму в 14 разів. Ця подія пролунала як виклик - кращі шахтарі Донбасу почали змагання, і згодом стахановський рух охопив усі галузі господарювання, дозволивши країні вийти на провідні позиції у світі.