Азаров підловив Тимошенко

Заступник голови фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що Верховна Рада не може заслуховувати звіт Кабінету міністрів про виконання державного бюджету, оскільки уряд приховує справжні економічні показники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Ми не можемо розглядати звіт, оскільки дані про перевиконання бюджету засекречені, і жоден народний депутат, жоден комітет не має цієї інформації», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, під час розгляду цього питання у парламенті депутати обов’язково мають заслухати голову Рахункової палати, який повинен оприлюднити об’єктивні економічні показники.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд заявляє про перевиконання держбюджету на 3,6%, про перевиконання бюджету заявляє також Пенсійний фонд. Зокрема, за його словами, за даними Пенсійного фонду, перевиконання плану доходів становить 3,5 млрд. грн.

«Якщо ці цифри дійсні, то в уряду є всі фінанси для ухвалення рішення про збільшення соціальних стандартів», - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на Погоджувальній раді повідомив, що парламент планує у середу, 8 липня, заслухати звіт уряду про виконання державного бюджету-2008 та інформацію про хід виконання бюджету-2009.