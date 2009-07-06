Енергетики просять підвищити тарифи для населення на 70%

НАК «Енергетична компанія України» просить уряд розглянути питання підвищення тарифів на електроенергію для населення на 70%.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на лист НАК «ЕКУ» прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Компанія зазначає, що, починаючи з вересня 2008 року, неодноразово зверталася до прем`єр-міністра з приводу вкрай тяжкого фінансово-економічного стану енергогенеруючих компаній ТЕС, пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК «ЕКУ».

Крім того, НАК «ЕКУ» багато разів зверталася з цих питань по допомогу до Мінпаливенерго і НКРЕ як органу державного регулювання в електроенергетиці, до компетенції якого відносяться питання тарифно-цінової політики в галузі. Проте реальної допомоги галузь не одержала.

НАК «ЕКУ» в своєму листі наголошує, що енергогенеруючі компанії з серпня минулого року продовжують працювати збитково (окрім грудня), а такого негативного рівня рентабельності виробництва електричної енергії, як у травні поточного року (-16,9%), не було жодного разу за 13 років існування компаній теплової генерації: кожна кВт/год. вироблялася із збитком 7 копійок.

Фінансово-економічний стан енергогенеруючих компаній у 2009 році погіршується катастрофічними темпами з місяця в місяць, що неминуче приведе до дефіциту коштів за рік у сумі 5,2 млрд. грн. Щомісячне збільшення дефіциту становить близько 500 млн. грн., отже, енергогенеруючі компанії не мають можливості розраховуватися за вугільну продукцію, під постійною загрозою знаходяться виплата заробітної плати, податкові платежі і експлуатаційні витрати.

Зокрема НАК «ЕКУ» пропонує такі заходи для стабілізації ситуації:

1. Тарифна політика (роздрібний ринок): двічі підвищити тарифи на електроенергію для населення на 70% (у липні і вересні 2009 року); підвищити роздрібні тарифи для інших споживачів на 4% щомісячно, починаючи з жовтня по грудень 2009 року.

2. Ринок вугілля: з липня 2009 року знизити ціни на вугілля до 330 грн. за тонну (рівень січня 2008 року); поставляти вугілля тільки в обсягах поточного споживання (1 млн. тонн на місяць);

відновити державні закупівлі вугілля Держрезервом, включивши вугільну продукцію в номенклатуру державного матеріального резерву і передбачивши відповідне фінансування з державного бюджету.

3. Кредитування: перенести терміни повернення кредитних коштів, які були залучені ДП «Енергоринок» у сумі 1025 млн. грн., і перераховані енергогенеруючим компаніям як авансові платежі для погашення заборгованості за вугільну продукцію перед ДП «Вугілля України», на 2010-2011 роки; внести зміни до постанови Кабінету міністрів України від 14.05.2008 №449, передбачивши щомісячне і повне відшкодування відсотків за кредитами за державною бюджетною програмою здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» створена на виконання указу Президента України в червні 2004 року.

До статутного фонду компанії передані державні пакети акцій 43 електроенергетичних підприємств України. Зокрема, НАК «ЕКУ» передані пакети: ВАТ «Дніпроенерго» (50% статутного фонду), «Донбасенерго» (85,77%), «Західенерго» (70,1%), ЕК «Центренерго» (78,29%), «Київенерго»2 (50%+1) ДАК «Укргідроенерго» (100%), ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (100%), «Миколаївська ТЕЦ» (100%), «Херсонська ТЕЦ» (100%), «Одеська ТЕЦ» (100%) і «Харківська ТЕЦ-5» (100%).