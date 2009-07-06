У компанії з Лозінським у голованівському лісі четвертою була жінка?

Один із затриманих у "кіровоградській справі" колишній начальник Голованівського РВ УМВС Михайло Ковальський дав свідчення про те, що в їхній компанії був четвертий учасник, а точніше - учасниця. Він відповів на запитання, хто саме стріляв у Валерія Олійника, назвавши ім’я Віктора Лозінського. Про це з посиланням на достовірні джерела у слідчій групі пише "Дзеркало тижня". Слідство перевіряє достовірність цих свідчень. У телефонній розмові Генпрокурор О.Медведько, зіславшись на таємницю слідства, відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію.