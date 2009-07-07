Пам'ятник Мазепі пересварив полтавських митців з київськими

Художня рада Полтави вважає макет пам`ятника гетьману України Івану Мазепі, який хочуть встановити в місті, неприпустимим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави, зазначивши, що питанню художнього й пластичного рішення пам`ятника І.Мазепі було присвячено засідання Художньої ради Полтави.

«Нарешті, її членам вперше за довгий час були представлені матеріали. Вражає той факт, що модель постаті гетьмана вже затверджено Художньою радою Національної спілки художників України, тоді як думку полтавських художників проігноровано. Хоча пам`ятник встановлюють не в столиці, а саме в Полтаві», - наголошується в повідомленні прес-служби.

За інформацією міськради, детально обговоривши скульптуру й п`єдестал, художники дійшли майже одностайно рішення: пам`ятник І.Мазепі в Полтаві, однозначно, має бути, але представлене художньо-пластичне рішення є неприпустимим, адже «не відображено образ і дух величної історичної постаті гетьмана, не втілено оригінальні художні задуми».

Крім того, заступник начальника Управління з містобудування та архітектури, головний художник Полтави Михайло ШЛАФЕР сказав, що документацію в установленому порядку на встановлення пам`ятника й досі не узгоджено. М.ШЛАФЕР нагадав, що однією з умов рішення сесії міської ради від 22 серпня минулого року з узгодження розташування пам`ятника гетьману України було виготовлення документації в установленому порядку з максимальним збереженням елементів благоустрою.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник гетьману І.Мазепі планується встановити в Полтаві на Соборній площі до Дня Незалежності. Рішення про встановлення пам`ятника було ухвалено на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є Полтавська обласна державна адміністрація.

Проте Полтавська облрада 25 листопада 2008 р. відмовилася виділяти фінанси на спорудження монументу І.Мазепі й шведському королю Карлу XII. На ці цілі необхідно 1,5 млн. грн., і пам`ятник було вирішено споруджувати за рахунок спонсорських коштів.

Раніше пам`ятник планували відкрити в травні 2009 року до святкування 300-річчя Полтавської битви.