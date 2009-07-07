АМК не довів зловживання монопольним становищем «Воля-кабель»?

АМК у розслідуванні проти «Воля-кабель» не довів жодної кваліфікаційної ознаки зловживання монопольним становищем на ринку послуг доступу до телепрограм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив гендиректор «Воля-кабель» Андрій МЕТЕЛЬСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

Він відзначив, що відповідно до основ права, порушення законодавства вважається здійсненим, якщо точно встановлено всі кваліфікаційні ознаки такого порушення. Проте управління з питань транспорту і зв`язку АМКУ (яке вело розслідування), «не навело жодного аргументу щодо недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або утиску інтересів інших суб`єктів господарювання чи споживачів, або неможливості встановлення таких тарифів в умовах конкуренції на ринку».

За його даними, в рішенні АМКУ не доведено жодної кваліфікаційної ознаки щодо дій «Воля-кабель», які можна було б кваліфікувати як «зловживання монопольним (домінуючим) становищем» на ринку послуг доступу до телепрограм відповідно до ч.1 і абзаца другого ч.2 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

«Управління не змогло навести будь-яких, навіть формальних, аргументів щодо утисків чи дискримінації інших учасників ринку», - сказав А.МЕТЕЛЬСЬКИЙ.

Крім того, на його думку, висновки Управління зроблено з порушенням Методики визначення монопольного (домінуючого) становища, затвердженої розпорядженням самого Антимонопольного комітету України в 2002 р.

На думку А.МЕТЕЛЬСЬКОГО, АМКУ «навмисно, всупереч нормам закону, не врахував, що товарний ринок, на якому діє провайдер програмної послуги, має інші товарні межі, а саме – «послуга доступу до телепрограм», як це чітко визначено в Законі України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки саме такі межі об`єктивно відображають споживчі властивості послуги". При цьому, за його словами, незалежність послуги доступу до телепрограм, від техніко-технологічної конфігурації телекомунікаційної проводової, безпроводової та ін. мережі встановлена чинним законодавством України в галузі телекомунікацій, зокрема, самим визначенням телекомунікаційної послуги.

Він також відзначив, що з погляду вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення", всі провайдери програмної послуги здійснюють однакову діяльність, працюють на одному ринку за поданням послуг з доступу до телепрограм, тобто «програмної послуги», і за одними стандартами.

Водночас, за його даними, «АМКУ без правових та інших законних підстав навмисно звузив і змінив товарні межі ринку» для визначення частки конкретного провайдера («Волі-кабель» - УНІАН)», а саме: «послуга доступу до телепрограм», на якому діють всі провайдери програмної послуги, «звужено до поняття «Послуга з підключенням до кабельної мережі».

Таким чином, наголошує А.МЕТЕЛЬСЬКИЙ, з регіонального ринку послуг доступу до телепрограм «безпідставно виключена значна кількість ліцензованих провайдерів програмної послуги» з різними технічними схемами доставки споживачеві практично тих самих телепрограм.

Так, за даними Національної ради з телебачення і радіомовлення, на кінець березня 2009 року в Києві працювали 28 ліцензованих провайдерів програмної послуги, які надають послуги населенню. При цьому всі ліцензовані провайдери програмної послуги (незалежно від технічного способу розповсюдження сигналу – супутник, ефір, кабель, Інтернет тощо), які працюють на будь-якому регіональному ринку і перелік яких міститься на офіційному сайті Національної ради – є конкурентами на ринку послуг доступу до телепрограм. І кількість таких компаній, за словами А.МЕТЕЛЬСЬКОГО, «становить не один десяток» (за різними оцінками в Україні – 300-400 – УНІАН), що «забезпечує споживачеві можливість вибору».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2009 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення про накладення штрафу на компанії «Воля кабель», «Київські телекомунікаційні мережі» (КТС, Київ) і ІВК (Київ) у розмірі 1 млн. грн. кожний за зловживання монопольним становищем, що виразилося, на думку АМК, в необгрунтованому економічно підвищенні тарифів в 2008-2009 рр. на послуги кабельного, аналогового і цифрового ТБ. При цьому АМК ухвалив також рішення про те, що ці три суб`єкти займають монопольне становище на ринку програмної послуги в Києві. Пов`язання трьох компаній під час розслідування проти компанії «Воля кабель» в єдиний об`єкт розслідування АМК пояснює тим, що "компанія «Воля кабель» пов`язана відносинами контролю з ІВК і КТС", які надають програмні послуги компанії «Воля кабель».

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг – кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ до Інтернету, відео-на-запит, голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.