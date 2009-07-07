У Запоріжжі могла повторитися трагедія з вибухом газу?

В Запоріжжі внаслідок несанкціонованого втручання невстановлених осіб в роботу газорозподільну підстанцію (ГРП) без газопостачання залишилися більш як 1,2 тис. будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "Запоріжгаз", повідомлення про короткочасні перебої в газопостачанні надійшло в компанію 6 липня в 20.16 від жителів із вул. Чапаєва.

"Аварійна служба ВАТ "Запорожгаз" виїхала до місця розташування газорозподільних пунктів в районі. Після прибуття було виявлено несанкціоноване втручання в роботу ГРП 65: було розібрано запобіжно-запірну апаратуру і скоєно спробу примусового підвищення тиску газу", - повідомили у прес-службі.

За словами начальника цеху експлуатації газових мереж ВАТ "Запорожгаз" Сергія ПРОСКУРІНА, на ГРП спрацювали запобіжники і таким чином "вдалося уникнути надмірного підвищення тиску газу, що могло призвести до відриву полум`я, загазованості приміщення і до людських жертв".

Згідно з офіційними даними ВАТ "Запоріжгаз", на даний момент ГРП 65 відключене, 1272 будинків приватного сектора залишаються без газу.

Фахівці "Запоріжгазу" ліквідовують наслідки втручання в роботу ГРП для відновлення газопостачання.