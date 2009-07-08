На АрселорМіттал Кривий Ріг у металобрухті знайшли снаряд

. На ВАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” вчора увечері у вагоні з металобрухтом виявлено артснаряд часів Другої світової війни калібром 85 міліметрів.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вагон транспортовано до спеціального майданчика та взято під охорону.

Боєприпас буде знищено піротехніками Управління МНС.