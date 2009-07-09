Від Медведька вимагають кримінальної справи проти посадовців ЧФ РФ

Українська народна партія вимагає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА порушити кримінальну справу проти посадових осіб Чорноморського флоту Росії, які відмовляються повертати Україні навігаційно-гідрографічні об’єкти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідне звернення від імені УНП направив О.МЕДВЕДЬКУ народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

«Справу має бути порушено за вчинення злочинів, передбачених ст.382 Кримінального Кодексу України «невиконання судового рішення», - йдеться у зверненні.

Лідер УНП наголошує, що «склалася загрозлива практика ігнорування законодавства України військовослужбовцями ЧФ РФ». Зокрема, «військовослужбовці ЧФ РФ незаконно утримують навігаційні та гідрографічні об`єкти на території АРК та Херсонської області», - наголошує Ю.КОСТЕНКО у зверненні до генрокурора.

Він нагадав, що «незаконність дій російських військовослужбовців підтверджена рішеннями судів України - зокрема, згідно з рішенням Вищого господарського суду України від 11 жовтня 2007 року, Міноборони Росії на порушення існуючих угод щодо ЧФ РФ незаконно користується навігаційними та гідрографічними об`єктами в АРК». Також, йдеться у зверненні, «Господарський суд в Херсонській області у лютому 2003 року ухвалив вилучити установку «Марс-75» у Міністерства оборони РФ і передати її Мінтрансу України».

«Спроби судових виконавців забезпечити виконання цих судових рішень досі не увінчалися успіхом через фізичний спротив представників російської сторони. Така практика є неприпустимою», - наголошує Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня МЗС України розповсюдив заяву, в якій сказано, що Україна закликає російську сторону без зволікань повернути все навігаційно-гідрографічне майно, яке незаконно використовується Чорноморським флотом Російської Федерації.

В МЗС зазначили, що 16 червня цього року військовослужбовці ЧФ РФ перешкодили судовим виконавцям Державної виконавчої служби України реалізувати рішення Господарського суду Херсонської області про повернення Україні радіонавігаційної станції “Марс-75” у Генічеську.

У відповідь МЗС РФ заявило, не планує повертати Україні навігаційно-гідрографічне майно, яке використовується Чорноморським флотом РФ, до завершення інвентаризації.