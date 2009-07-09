Нацбанк хоче заборонити частині банків торгувати валютою

Національний банк України (НБУ) має намір заборонити банкам з регулятивним капіталом менш як 10 млн. євро торгувати іноземною валютою.

Дана норма міститься в оприлюдненому 8 липня проекті змін до «Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання окремих операцій».

Згідно з проектом змін, банки для здійснення валютообмінних операцій у касах, пунктах обміну й агентських мережах, окрім банківської ліцензії, повинні мати також письмовий дозвіл НБУ, який є генеральною ліцензією на проведення валютних операцій.

При цьому для отримання такого дозволу у банку має бути письмовий дозвіл на відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по них. Крім того, розмір регулятивного капіталу банку має бути не меншим ніж 10 млн. євро.