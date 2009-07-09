Японці хочуть будувати в Україні термінал з прийому зрідженого газу

Японська Mitsubishi Group Inc. і турецька Сalik Group запропонували Україні власним коштом розробити техніко-економічне обгрунтування будівництва першого морського терміналу з прийому зрідженого газу в танкерах. Про це пише тижневик «Коментарі:».

В переговорах з цього питання також брали участь представники канадської SNC Lavalin і польської Gas Sistema S.p.o.

За словами заступника міністра палива і енергетики України Бурзу АЛІЄВА, «про основні принципи чи логістику майбутніх поставок зрідженого газу говорити поки що рано. Першим кроком повинна бути політична воля назустріч проекту. Другим - могло б стати рішення уряду про надання державних гарантій під будівництво, тоді наступним кроком стануть ТЕО і бізнес-план».

Як пише тижневик, проектна вартість будівництва ЗПГ-терміналу - за умови потужності з прийому газу в еквіваленті 10 млрд. кубометрів (п’ята частина ринку імпорту газу до України) - оцінюється в 750–800 млн. дол. За словами учасників переговорів, про точну суму інвестицій можна буде говорити лише після того, як Київ визначиться зі структурним статусом підприємства. Статус чергової дочірньої компанії у складі «Нафтогазу», наприклад, полегшує комерційне кредитування. Водночас дислокація будівництва в системі Держрезерву дасть терміналу стратегічний статус.

Будівництво ЗПГ-терміналу, відзначає видання, дозволило Туреччині демонополізувати свій ринок газу, хоча ще 2-3 роки тому вона майже на 100% залежала від поставок російського ВАТ «Газпром». Сьогодні, коли на трубопровідний ринок цієї країни зайшов Азербайджан і запрацював ЗПГ-термінал з імпорту газу з Єгипту, частка «Газпрому» впала в два-три рази. У результаті, ціна продажів російського газу Туреччині зараз перебуває на рівні 180 дол. за тисячу кубометрів, тобто дещо нижче, ніж в країнах-сателітах РФ на кшталт Білорусі чи Вірменії.