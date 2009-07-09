Порушено справу проти податківця, який розстріляв трьох міліціонерів

Прокуратура порушила кримінальну справу проти співробітника податкової міліції, який поранив напередодні увечері в Запоріжжі трьох міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, "на даний момент порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України - "отримання хабара, посадовцем, який обіймає відповідальне становище, поєднане із вимаганням хабара".

Скоєння даного злочину інкримінується двом співробітникам податкової міліції Ленінського району Запоріжжя, під час затримання яких співробітниками Управління з питань боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції і стався інцидент із стріляниною, який призвів до госпіталізації з вогнепальними пораненнями трьох міліціонерів.

За інформацією прокуратури, підставою для порушення кримінальної справи за даною статтею стало виявлення співробітниками міліції факту вимагання й отримання податківцями 3 тис. грн. у місцевого підприємця, в кіоску якого раніше співробітники податкової міліції виявили торгівлю алкогольними напоями без відповідної ліцензії.

"Кошти вимагали й були одержані, як плата за непритягнення підприємця до адмінвідповідальності, передбаченої законодавством", - повідомили в керівництві Запорізької облпрокуратури.

Факт застосування одним з податківців під час затримання зброї проти міліціонерів прокуратурою поки що не кваліфікований.

"За даним фактом проводиться перевірка, за підсумками якої й буде ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за тією чи іншою статтею", - заявили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 липня в Ленінському районі Запоріжжя на зупинці громадського транспорту під час затримання двох підозрюваних у хабарництві податківців, один з них застосував зброю - пістолет травматичної дії "Форт 12 р". У результаті троє співробітників Управління з питань боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.