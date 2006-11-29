На Шосткінському заводі «Зірка» стався вибух

В м. Шостка Сумської області на території Шосткінського казенного заводу "Зірка" в одноповерховій будівлі цеху з перемелу пороху стався вибух без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху пошкоджено технологічне обладнання (дисковий млин) та вибите скло у вікнах будівлі. Жертв та постраждалих немає, несучі конструкції будівлі не пошкоджені. Причина вибуху - встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Сумській області.