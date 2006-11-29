Розглядання грошей підвищує продуктивність праці

Думати про гроші і просто дивитися на них - дуже корисно для фінансового стану людини, пише газета The Los Angeles Times з посиланням на дані спеціалізованого дослідження.

Учені перевірили поведінку п`ятисот чоловік, яких розбили на дві групи. Людям з однієї групи на робочих місцях встановили постійні "нагадувачі" про гроші - наприклад, скрінсейвери із зображенням доларів. Іншій групі грошей не показували.

Виявилося, що люди, яким постійно нагадують "про головне", працюють набагато старанніше і стають значно самостійнішими у вирішенні задач, що стоять перед ними. Вони також втрачають всяке бажання допомагати сусідам по офісу і прагнуть виявитися на якомога більш далекій відстані від колег.

"Відмінності в поведінці просто величезні", - заявила викладач маркетингу університету Міннесоти Кейтлін Вос (Kathleen Vohs). "Ніколи не зустрічалася ні з чим подібним, а я провела вже 75 досліджень", - поділилася вона.

Учені вважають, що вигляд грошей будить в людині відчуття самостійності і самодостатності, що і веде до підвищення продуктивності праці.

Лєнта.ру