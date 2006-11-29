Верховна Рада ухвалила перелік об’єктів приватизації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про орієнтовний перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 228 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували майже в повному складі фракції “Наша Україна” та БЮТ.

Законом передбачається приватизація 595 підприємств, за які держава планує отримати не менш як 10 млрд. 20 млн. 430 тис. грн.

Зокрема, передбачалася приватизація пакету акцій 12 обленерго: ВАТ «АК «Вінницяобленерго» - 15% акцій, ВАТ «ЕК «Чернівціобленерго» - 10%, ВАТ «Дніпроенерго» - 16,04%, ВАТ «Донецькобленерго» - 5,06%, ВАТ «Крименерго» - 10%, ВАТ «Волиньобленерго» - 15%, ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» - 15%, ВАТ «Прикарпаттяобленерго» - 25,02%, ВАТ «Львівобленерго» - 26,98%, ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» - 25,01%, ВАТ «Полтаваобленерго» - 25% + 1 акція, ВАТ «АК «Харківобленерго» - 5%.

Також пропонується, зокрема, приватизувати майже 75% акцій ВАТ «Росава», 98% - ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», 100% - ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», 100% - ВАТ «Содовий завод», 75% - ВАТ «Південний електромашинобудівний завод», 96,67% - ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», 100% - ВАТ «Кварцсамоцвіти», 76% - ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Крім того, законопроектом пропонується виключити з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, 17 об’єктів, зокрема Суднобудівний завод імені 61-го Комунара, Державне підприємство «Завод Електроважмаш», готель «Спорт» (м. Київ).

Також цим законопроектом передбачається вилучити 43 підприємства із переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Зокрема, в цьому переліку Керченський судноремонтний завод, Одеський судноремонтний завод «Україна», Ізмаїльський судноремонтний завод, а також ряд видавництв в областях України, і готельний комплекс «Дніпро» (м. Київ).