Померла перша виконавиця ”Шизгари” Марішка Вереш (4 фото)

У Голландії у віці 59 років померла від раку Марішка Вереш (Mariska Veres), солістка групи Shocking Blue, повідомляє агентство France Presse з посиланням на голландські ЗМІ.

Shocking Blue уславилися 1970 року, коли їх пісня "Venus" ("She`s got it", широко відома під спотвореною назвою "Шизгара") потрапила на верхні рядки американських чартів. Кавер-версії цієї пісні, виконані групами Stars on 45 і Bananarama, посідали перші рядки чартів у 1981 і 1986 роках. Група Nirvana в 1989 році включила до свого дебютного альбому кавер-версію пісні Shocking Blue "Love Buzz".

Марішка Вереш народилася 1947 р. в Голландії в сім`ї скрипаля, цигана з Угорщини, і народженої в Німеччині напівросіянки-напівфранцуженки.

За матеріалами Ленты.ру та Wikipedia