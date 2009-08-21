Як подолати кризу в агропромі?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що розв`язанням проблем села мають опікуватися фахівці.

Як повідомляє прес-служба ВР, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідання Сорочинського ярмарку на Полтавщині, В.ЛИТВИН висловив думку, що з метою підтримки села парламент мав би прийняти закон, який підготувала фракція Блоку Литвина за дорученням голови Верховної Ради України.

У «виключному ігноруванні» цього документа В.ЛИТВИН вбачає одне: «ті політичні сили, які відмовилися голосувати за нього, перебувають вкупі з тими, хто розраховує, що селяни будуть змушені продавати зерно за безцінь».

В.ЛИТВИН нагадав, що перед початком збору цьогорічного врожаю він пропонував ввести заставні ціни. «Заставні ціни ввели, рішення було прийняте, але гроші для цього не були виділені», - сказав він. У законопроекті, підготованому фракцією, зазначив В.Литвин, пропонувалося направити на згадані цілі 3 млрд. грн., аби зняти напруження на зерновому ринку.

«Для того, аби подолати кризу в агропромисловій сфері, потрібно, щоб цими питаннями займалися виключно ті люди, які знають, розуміють проблеми села, мають відповідальність і не пов`язані з олігархічними кланами», - підсумував голова ВР.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив на необхідності виконання чинних законів, які регулюють відносини у сфері АПК. Він, зокрема, нагадав, що закон про пріоритетний розвиток села передбачає виділення щороку з бюджету на розвиток соціально-культурної сфери на селі коштів у розмірі 1% від ВВП. «Але з року в рік закон не виконується», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про враження від Сорочинського ярмарку, голова Верховної Ради України сказав: «Ярмарок це цілий світ».

«Оскільки на ярмарок не можна йти із пустими руками і не можна повертатися з нього з пустими руками, я взяв кілька примірників свого підручника «Історія України». Звісно, я його не продавав, але роздав тим, хто цікавиться історією», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, він придбав глечики, частину з яких відвезе батькам, «гарний решетилівський рушник» та інші вироби народних майстрів. «Звісно, я не міг оминути підкову і придбав її на щастя», - пожартував керівник парламенту.