РНБО доручив Тимошенко подбати про уран

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів у місячний термін розробити проект міжурядової угоди з Російською Федерацією щодо розвитку співпраці у сфері розвідки, видобутку і переробки урану для повного покриття в середньостроковій перспективі потреб України в урановій сировині.

Про це говориться в рішенні РНБО від 5 червня ц.., введеному в дію Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 27 серпня №681, яке обнародуване на сайті Президента.

Згідно з документом, РНБО зобов`язало уряд при укладенні контрактів на постачання ядерного палива уникати умов, які б обмежували можливості України в диверсифікації джерел постачання цього енергоресурсу і призводили до монополізації закупівлі окремих послуг ядерно-паливного циклу.

РНБО також доручила Кабміну до кінця цього року відпрацювати питання створення в Україні на конкурсній основі підприємства з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. В даний час потреба українських АЕС в концентраті урану становить 2480 тонн і задовольняється на 32%.

У 2008 році СхідГЗК (Жовті Води, Дніпропетровська обл.) виробив 830 тонн закису-окислу урану.

Згідно з кадастром промислових уранових родовищ, всього в Україні виявлено 53 ділянки залягання уранових руд з різним ступенем розвідки і оцінки. На чотирьох ділянках родовища відпрацьовані, на трьох – відпрацьовуються, на одному – Новокостянтинівському родовищі – ведеться будівництво гірничо-переробного комплексу.

Відпрацьовані залишкові експлуатаційні запаси зосереджені на Ватутінському, Мічурінському і Центральному (східна зона) родовищах.

За горно-геологічними і гірничотехнічними умовами родовища на 35 ділянках можливе відпрацювання підземним способом, на 13 – за технологією вилуговування. Найбільш перспективними для відпрацювання є родовища з підземним способом розробки – Северинське, Докучаєвське і Центральне (західна зона), а також 5 родовищ для відпрацювання за технологією вилуговування.