Експерти пов`язують падіння курсу гривні з панікою населення.

Як розповів УНІАН начальник відділу стратегій «ОТП Банку» Євген ЗІНОВ`ЄВ, платежі за газ і купівля валюти для розрахунків за міжнародними кредитами створюють попит на валюту, але в даний момент ці чинники не є вирішальними. На сьогодні на ринку спостерігається паніка серед населення.

«Ми зіткнулися з процесом, що самопосилюється: зростання курсу долара провокує попит на долар, у свою чергу, попит на долар викликає зростання курсу долара і так далі по колу. В цих умовах продавці валюти різко обмежили пропозицію доларів, що також стимулює зростання курсу», - говорить банкір.

На його думку, в цих умовах дії Національного банку України з мобілізації гривні з ринку не приводять до успіху, тому що курс зростає в основному за рахунок скорочення пропозиції валюти (обсяг торгів на міжбанку не зростає). Нацбанк може знизити курс долара, лише забезпечивши значну пропозицію валюти, вважає Є.ЗІНОВ`ЄВ.

«Здешевлення долара можливе, тільки якщо Національний банк вийде на ринок зі значними інтервенціями», - зазначив банкір.

Крім того, за словами директора департаменту казначейства «БГ Банку» Віктора ЄРАСОВА, регуляторна політика Нацбанку сприяє падінню гривні й подорожчанню долара, зокрема, йдеться про деякі регуляторні заходи НБУ в монетарній сфері.

«На підвищення вартості американської валюти також могли вплинути негативні очікування ринку. І, наприклад, через 5 днів ситуація зміниться – гривня може дещо зміцнитися», - говорить В.Єрасов. Він вважає, що подальші коливання національної валюти багато в чому залежатимуть від дій регулятора.

На думку керівника інформаційно-аналітичного центру «Forex Club» Миколи ІВЧЕНКА, сьогоднішнє підвищення курсу долара по відношенню до гривні пов`язане з тим, що вчора Нацбанк не виходив на ринок з інтервенціями (тільки з продажем валюти для фізичних осіб на погашення їхніх валютних кредитів). Крім того, експерт пояснює це тим, що вчора у великих обсягах валюту купували іноземні компанії, можливо, для погашення своїх валютних кредитів. Сьогодні варто чекати невеликої стабілізації курсу, оскільки НБУ вийде на ринок з інтервенціями. Проте, як стверджують ділери, обсяги інтервенцій не задовольняють ринок настільки, щоб можна було стабілізувати курс гривні, зазначає експерт.

М.ІВЧЕНКО зазначив, що знецінення гривні може бути пов`язане з тим, що до 7 вересня Україна має розрахуватися за газ з Росією. Проте на сьогодні ще не відомо, чи купує «Нафтогаз» валюту для цих розрахунків, оскільки розрахунок може бути проведено бартером.

В одній з фінансових компаній УНІАН висловили думку про те, що тема коливань курсів валют дуже заполітизована, тому прогнозувати будь-які коливання сьогодні практично неможливо. Експерт компанії зазначив, що різке підвищення вартості американської валюти в останні кілька днів пов`язане з негативними очікуваннями населення і спекуляціями на валютному ринку.