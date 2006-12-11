Омбудсман ЄС закликає перейти на німецьку мову

Омбудсман Європейського Союзу Нікіфорос ДІАМАНДУРОС закликав Раду міністрів ЄС переглянути мовний режим для веб-сайтів країн, які головують у ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зокрема, омбудсман вимагає використовувати на офіційному сайті головуючої країни в ЄС не лише англійську та французьку мови, але й німецьку.

Рада міністрів ЄС вже заперечувала омбудсману через те, що вважає, що право на оформлення сайту, в тому числі лінгвістичне, має виключно країна, яка головує в ЄС.

Після цього омбудсман звернувся з цим питанням до Європарламенту.

Перше звернення омбудсмана до Ради міністрів відбулося після того, як до нього звернулася Асоціація захисту німецької мови.

Омбудсман переконаний, що, оскільки веб-сайт не може бути оформлений всіма офіційними мовами Євросоюзу, то у будь-якому випадку вибір мов має базуватися на об’єктивних критеріях.