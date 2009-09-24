Міжбанківський долар поступився гривні на копійку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5030/8,5360 грн./дол., на 12:00 ціни впали – 8,4900/8,5050 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,4925/8,5145 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2838/0,2858 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися - 0,2825/0,2835 грн./рубль. На час закриття звузився спред – 0,2825/0,2833 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становить 29,97 рублів за долар (-0,08).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4685/1,4785 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,5355/12,5880 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,5210/12,5435 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до рівня 12,5320/12,5685 грн./євро.