Київрада віддала Чорторий центру ”Охоронні системи”

Київська міська рада виділила земельну ділянку в парку “Дружби народів” під спорудження воднолижного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час пленарного засідання сесії.

Згідно з рішенням, кілька земельних ділянок загальною площею 1,91 га (в т.ч. 1,48 га в межах прибережно-захисної смуги) передані в короткострокову оренду на 5 років компанії-інвестору проекту - комерційно-технічному центру «Охоронні системи».

Згідно з документами рішення, компанія «Охоронні системи» звернулась з клопотанням про надання в користування земельної ділянки ще в травні 2003 р. Згідно з її проектом, в парку планується побудувати сучасний спортивно-оздоровчий центр з системою канатно-буксировочних доріг.

Надані в оренду землі до цього часу належали комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”.

Як повідомляв УНІАН, у травні нинішнього представники «Охоронних систем» під час своєї прес-конференції повідомили, що в черговий раз звернулися до міської влади з проханням прискорити процес виділення їм землі у зв`язку з проведенням міжнародних змагань - етапу кубка Чемпіонату Європи з водних лиж в столиці України, які планувалися на серпень ц.р. Вони також повідомили, що фахівці з Світової воднолижної федерації та з Німеччини, які бачили акваторію в парку Дружби народів в Києві, висловили захоплення від цього проекту.