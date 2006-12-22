Боярський Центр метрології газу матиме загальноєвропейське значення

Центр метрології природного газу в Боярці в майбутньому придбає статус регіонального і обслуговуватиме потреби України, Білорусі і Молдови.

Як повідомили УНІАН у представництві Європейської комісії в Україні, про це вчора йшлося під час церемонії відкриття Центру, в якій взяли участь Комісар ЄС Андріс ПІБАЛГС і віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Очікується, що в перспективі Центр також здійснюватиме стандартизацію і оцінку якості нафтопродуктів і вимірювання потоків нафти і нафтопродуктів.

Крім того, планується, що цей Центр стане засобом розвитку системи моніторингу безпеки і надійності української мережі транзиту і поставок вуглеводнів.

«Україна є однією з ключових країн, які здійснюють транзит поставок вуглеводів в ЄС, забезпечуючи 40% імпорту природного газу в країни ЄС. Тому гарантування безпечної, прозорої і надійної транзитної системи має першочергове значення для України і ЄС», - наголошувалося в ході церемонії відкриття Центру.

„Цей Центр працюватиме за новітніми європейськими технологіями і сприятиме торгівлі газом між Росією, Україною і ЄС завдяки підвищенню прозорості, надійності і точності”, - сказав комісар ЄС А.ПІБАЛГС.

Як повідомляв УНІАН, будівництво метрологічного центру велося за допомогою спільного фінансування Європейської Комісії і НАК „Нафтогаз України” в рамках Міждержавної програми транспортування нафти і газу до Європи (INOGATE).

НАК «Нафтогаз України» профінансувала будівництво Газового метрологічного центру на суму більше 60 млн. євро. Часткове фінансування будівництва Газового метрологічного центру здійснене Європейською Комісією. Обсяг виділеного гранту становив 9 млн. євро. За рахунок гранту Єврокомісії було профінансовано поставки унікального метрологічного устаткування провідних світових виробників.

Центр забезпечуватиме застосування єдиних стандартів визначення якості і оцінки потоків природного газу, який транспортується з Росії в країни Європи, відповідно до міжнародних стандартів вимірювання обсягів і якості.

Під час будівництва комплексу було враховано досвід кращих метрологічних центрів при газових компаніях, які діють у Франції (Gaz de France), Німеччині (Ruhrgas), Канаді (Trans Canada Calibration) і Голландії при Національному інституті еталонів Королівства Нідерландів NMI.

Газовий метрологічний центр у Боярці є єдиним в Європі, що дозволяє здійснювати роботи з перевірки і випробування лічильників, якими обладнуються трубопроводи діаметром 400-1020 мм. За оцінками фахівців НАК «Нафтогаз України», щорічний обсяг надання таких послуг компаніям Європи і країн СНД становитиме близько 20 млн. євро.

Довідка УНІАН. Газовий метрологічний центр у Боярці є другою чергою будівництва Центру метрології нафти, нафтопродуктів, природного і зрідженого газу.

Будівництво другої черги об`єкту було завершене в 2003 році монтажем калібрувального стенду з робочим середовищем - повітря. Виробник устаткування - бельгійська фірма Instromet.

НАК «Нафтогаз України» планує почати будівництво третьої черги Центру, який включатиме комплекс з вимірювання витрат і визначення якості нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу. До складу комплексу ввійдуть мобільні лабораторії з дослідження якості нафтопродуктів.