Українська військова промисловість не має ні стратегії, ні управління

Необхідно зберегти жорстку монополію держави на військово-технічну співпрацю, залишивши, окрім «Укрспецекспорту» і його дочірніх фірм, ліцензії лише тим підприємствам чи об`єднанням, які здатні забезпечити повний цикл життя створюваної зброї, - від розробки до післяпродажного сервісу і подальшої модернізації. Про це сказано в статті генерального директора ДК «Укрспецекспорт» Сергія БОНДАРЧУКА, опублікованої в тижневику «Дзеркало тижня» (№49, 23 грудня)

На його думку, в цілому на сьогодні в Україні немає стратегії розвитку обороно-промислового комплексу (ОПК), як немає і прямої урядової вертикалі управління «оборонкою». «Міністерство промислової політики України апріорі не може взяти на себе таке завдання. Насамперед, внаслідок того, що левова частка підприємств ОПК знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони України і Національного космічного агентства України. Ще частина підприємств має змішану форму власності або взагалі знаходиться в приватних руках. За таких умов управляти ОПК можливо шляхом розподілу державного оборонного замовлення і видачі ліцензій на експорт продукції військового і спеціального призначення. І до першого, і до другого Міністерство промислової політики України має лише непряме відношення і не може претендувати на курирування оборонним комплексом. Намір же Міністерства промислової політики України розширити діяльність підприємства-спецекспортера «Таско-експорт» до рівня структури, що дублює функції «Укрспецекспорту», є по суті кроком до демонополізації системи експорту зброї в принципі» - вважає С.БОНДАРЧУК

Він також переконаний у тому, що за наявності двох паралельних компаній виникне внутрішня конкуренція, якою користуватимуться і конкуренти за кордоном, і самі покупці.

При цьому щодо «Укрспецекспорта» С.БОНДАРЧУК зазначив, що «цілком логічною в нинішніх умовах (експортній орієнтації ОПК) була б посередницька роль в організації оборонно-промислової кооперації». «Тобто, щоб усі міжнародні проекти, пов`язані не тільки з експортом-імпортом продукції військового призначення, а й з реалізацією спеціалізованих завдань з надання послуг, організацією взаємодії з використання полігонів для навчально-бойових стрільб і проведенням військових маневрів — словом, усе те, що має комерційну складову, вирішувалися б через держкомпанію» - пояснив С.БОНДАРЧУК.

Довідка УНІАН. Держкомпанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення «Укрспецекспорт» була створена постановою Кабінету міністрів України 9 жовтня 1996 р. «Укрспецекспорт» керує п`ятьма дочірніми компаніями і за роки роботи реалізував на світовому ринку озброєнь продукції і послуг військового і спеціального призначення на суму понад 2,5 млрд. дол.