ГПУ і СБУ просять розібратися з обшуком у миколаївській телекомпанії

Народний депутат України, представник народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість» Геннадій ЗАДИРКО просить Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України перевірити обставини обшуку і вилучення матеріалів у телерадіокомпанії «Норма» в Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації з посиланням на Г.ЗАДИРКА.

За інформацією депутата, обшук на Миколаївській телерадіокомпанії 8 жовтня провели співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Г.ЗАДИРКО звернув увагу на той факт, що ці дії здійснювалися «з порушенням чинного законодавства, без санкції прокурора і з великою кількістю процесуальних порушень».

Депутат не виключає, що може йтися про рейдерське захоплення підприємства. У той же час, на його думку, такий інцидент може бути пов`язаний з майбутніми виборами Президента України і «боротьбою політиків за медіапростір регіону і країни в цілому».

Г.ЗАДИРКО також повідомив, що телекомпанію позбавили права відстоювати свою позицію в суді, не видавши її представникам постанови про порушення кримінальної справи. За його інформацією, кримінальну справу порушено за статтею 361 Кримінального кодексу за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж або мереж електрозв`язку.