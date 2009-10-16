У Києві знову пограбували банк

Сьогодні близько 11.30 у Шевченківському районі Києва на вул. Ежена Потьє було пограбовано відділення одного з комерційних банків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м.Києві, невідомий чоловік зайшов до приміщення фінансової установи, в якому на той момент знаходилися лише касир і адміністратор, та, погрожуючи їм предметом, схожим на пістолет, забрав з каси гроші. За попередніми даними - понад 5 тис. грн.

Грабіжника оголошено в розшук.