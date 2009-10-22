ФРУ просить Президента, прем'єра і ВР захистити товаровиробника

Федерація роботодавців України (ФРУ) просить Президента, прем`єр-міністра й Верховну Раду невідкладно вжити заходи із захисту внутрішнього ринку та вітчизняного товаровиробника, стабілізації національної валюти, фінансового оздоровлення комерційних банків, а також приступити до регуляторної реформи, створити відповідні умови для подальшого розвитку малого й середнього підприємництва, вдосконалювати податкову систему.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення було затверджено VI З`їздом Федерації роботодавців України сьогодні в Києві.

Наголошується, що державі необхідно створити сприятливі умови для збільшення обсягів кредитування реального сектора економіки, в першу чергу – за рахунок рекапіталізації комерційних банків за умови використання ними отриманих від уряду коштів на підтримку пріоритетних для держави напрямків, а саме: фінансова підтримка ініціатив з імпортозаміщення; енергозбереження та модернізація обладнання; часткове фінансування інноваційного процесу у виробництві; кредитування малого та середнього бізнесу.

Разом із тим у зверненні зазначається, що доцільно також вжити заходи для максимального здешевлення кредитів, які надаються підприємствам реального сектора економіки комерційними банками.

Як зазначив на прес-конференції голова Ради ФРУ Юрій БОЙКО, з метою захисту й відновлення внутрішнього виробництва, що страждає від дефіциту фінансових ресурсів і падіння попиту, Федерація роботодавців України вважає за доцільне розширити перелік товарів і послуг, які повинні обкладатися 13% загороджувальним митом. За його словами, важливо також захищати внутрішній ринок через механізм антидемпінгових розслідувань.

«Сьогодні ми сформували позицію й прийняли низку документів у всіх напрямках економіки», - додав Ю.БОЙКО.

Голова організації роботодавців Харківської області «Граніт» Федерації роботодавців України Анатолій ГИРШФЕЛЬД, у свою чергу, зазначив, що світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на економіку України. «Падіння промвиробництва в країні – це катастрофа для промисловості будь-якої країни», - сказав він.

При цьому він додав, що Україна буде ще довго виходити з економічної ситуації, що склалася. «Дуже складно говорити про початкову стадію виходу з кризи – для цього немає ніяких передумов. Вихід із кризи – це коли збільшується експорт машинобудування», - додав він.

Як зазначив голова Всеукраїнського галузевого об`єднання організацій роботодавців хімічної промисловості Олексій ГОЛУБОВ, «необхідно залучити уряд у діалог із роботодавцями». «За тих цін на газ, які на зовнішньому ринку і у нас, ми не виживемо. Необхідно зробити ціну на газ плаваючою, як в Європі», - додав він.

У своєму зверненні роботодавці також зазначають, що з метою фінансового оздоровлення комерційних банків необхідно зменшити ставку рефінансування комерційних банків НБУ 12-16% річних до 8%, з огляду на те, що ставки кредитування реального сектора економіки знаходяться на рівні З0-35% річних.

У зверненні також зазначено, що вкрай важливо закріпити норму, яка припинить практику внесення змін до податкового законодавства нормативно-правовими актами Кабінету міністрів, листами Державної податкової адміністрації України.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України (ФРУ) зареєстрована Міністерством юстиції 6 листопада 2002 року і внесена до Переліку об`єднань організацій роботодавців під №1. До складу ФРУ входять понад 27 тисяч підприємств, понад 470 територіальних і галузевих об`єднань роботодавців із усіх регіонів України, які охоплюють понад 5 млн. найнятих робітників.