Україна й Росія повинні розвивати співпрацю в атомній енергетиці

Україна і Росія повинні розвивати взаємовигідну співпрацю у сфері вдосконалення технологій атомної енергетики.

Таку думку висловив президент НАН України Борис ПАТОН під час 2-го міждержавного науково-технічного семінару-наради "Розвиток атомної енергетики України й Росії - чинник стабільної міжнародної співпраці", який проходить 20-22 жовтня в Енергодарі (Запорізька обл.), повідомили УНІАН в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

За словами академіка, співпраця двох країн у сфері атомних технологій могла бути налагоджена шляхом реалізації спільних проектів із вдосконалення реакторів ВВЕР, з діагностики стану металокорпусів реакторів і основного устаткування АЕС з метою забезпечення безпеки експлуатації і продовження термінів служби станцій, а також з розробки технології переробки відпрацьованого ядерного палива.

Крім того, вважає науковець, одним з найважливіших напрямів співпраці має стати взаємодопомога в підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері атомної енергетики.

«Фінансування таких робіт можна було б здійснювати на паритетних основах із залученням фінансових можливостей атомних енергогенеруючих компаній РФ і України», - відзначив Б.ПАТОН.

Також учений вважає, що одним з перспективних напрямів співпраці двох країн може стати спільне використання експериментальної бази, координація досліджень і обмін науковою інформацією у сфері атомної енергетики і промисловості.

У свою чергу президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ відзначив, що вже сьогодні атомники Росії й України реалізують ряд спільних програм, зокрема у сфері розробки нового маневреного палива для реакторів ВВЕР-1000, а також з питань продовження терміну служби енергоблоків АЕС.

«У нас багато спільних програм, в яких ми беремо участь і з нашими колегами з ТВЕЛ, - у розробці маневреного палива для реакторів ВВЕР-1000, у програмі продовження терміну служби наших атомних енергоблоків тощо», - відзначив Ю.НЕДАШКІВСЬКИЙ.