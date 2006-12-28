Білорусі зроблені пропозиції, від яких вона намагається відмовитися

Умови постачання російського газу, запропоновані Газпромом Білорусії, не зміняться і змінитися не можуть, повідомило РІА Новости джерело в уряді РФ.

У четвер відбулася телефонна розмова прем`єр-міністра Росії Михайла Фрадкова з прем`єром Білорусії Сергієм Сидорським. Як повідомили в уряді РФ, сторони обговорили питання російсько-білоруських відносин в економічній сфері, зокрема в галузі енергетики.

Голова Газпрому Олексій Міллер 26 грудня під час зустрічі з віце-прем`єром Білорусії Володимиром Семашком заявив, що Білорусії зроблені дуже вигідні пропозиції.

"Ціна, яка пропонується білоруським колегам, - $75 за тисячу кубометрів (оплата грошими) і $30 - оплата акціями Білтрансгазу", - зазначив Міллер.

Білорусія не приймає пропозиції Газпрому і наполягає на своїх - отримання російського газу за ціною $75 за тисячу кубометрів з яких $45 оплачуються грошима, а $30 - акціями Білтрансгазу.