В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо закону про реконструкцію хрущовок

Сьогодні о 15.00 в агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Громадськість закликає Президента ветувати закон, що передбачає примусове відбирання житла в українців”. Учасники - голова ВО “Молодь – надія України” Вадим ГЛАДЧУК, керівник Інституту громадських зв’язків Володимир МАРТИНЮК, речник ГК “Громадський спротив” Ірина ГРИНЕВИЧ - оприлюднять аналіз дослідження Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», що передбачає примусове відбирання житла та відселення мешканців «хрущовок» будівельними олігархами. Акредитація за телефоном: 240-94-15.

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