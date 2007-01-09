Черновецький на півроку перекрив вулицю Північно-Сирецьку

В Києві до 31 травня 2007 року буде обмежено рух транспорту по вулиці Північно-Сирецькій у Подільському районі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації від 28 грудня 2006 р., текст якого має УНІАН.

Водночас обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування.

В документі повідомляється, що часткове перекриття вулиці Північно-Сирецької - від вул. Білицької до вул. Маршала Гречка – пов’язано з перекладанням водопровідної мережі. Роботи виконуватиме «Акціонерна компанія «Київводоканал». Цій компанії доручено розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схеми організації дорожнього руху та забезпечити безпечний прохід пішоходів в місцях виконання робіт.