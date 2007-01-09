Парламент хоче забрати у прокуратури низку кримінальних статей (список)

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону ”Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 397 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проектом закону пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (ст. 112) згідно з якими, вилучити з підслідності слідчих органів прокуратури справи про деякі злочини і віднести їх до підслідності слідчим органам внутрішніх справ, а саме злочини про: умисне вбивство; умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання; умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини; умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення меж, необхідних для затримання злочинця; вбивство через необережність; доведення до самогубства; неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя здоров’я дітей; неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником; порушення прав пацієнта; незаконне проведення дослідів над людиною; порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини; насильницьке донорство; незаконне розголошення лікарської таємниці; незаконне позбавлення волі або викриття людини; згвалтування.