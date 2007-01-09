Земляки Дракули хочуть купити його замок (фото)

Міністерство культури Румунії має намір завадити властям міста Брашова викупити у спадкоємця роду ГАБСБУРГІВ замок, відомий як замок Дракули, пише Лента.ру з посиланням на британську газету The Daily Telegraph.

У міністерстві нагадали, що ніхто не може купити цей об`єкт, поки відомство офіційно не відмовиться від придбання. В той же час, міністр культури Румунії Адріан ІОРГУЛЕСКУ уточнив, що запрошена за купівлю замка сума в 77 мільйонів доларів дуже висока, і міністерство поки що не виявило зацікавленості до покупки. Він запропонував провести оцінку замку.

Тим часом юристи ГАБСБУРГІВ вже допомогли властям Брашова одержати в одному з віденських банків кредит для купівлі замку.

Замок, в якому бував господарь Валахії Влад Цепеш ("Палесаджатель"), що став прототипом для головного героя книги Брема Стокера "Дракула", у середині минулого століття був відібраний у сімейства ГАБСБУРГІВ і перетворений на музей. Пізніше він був повернений Домініку фон ГАБСБУРГУ, який в 2006 році виставив замок на торги.

Влад III народився близько 1430 року. У віці 13 років був узятий турками в заручники і чотири роки провів у полоні. Повернувшись до Валахії, він почав битися з військами Османа і досяг кількох яскравих перемог. Окрім військового хисту господар мав виразні садистські нахили. В період його правління було замучено до смерті (переважно посаджено на палю) більше 20 тисяч людей. За легендою, Дракула любив обідати на полі бою або місці нещодавньої страти.

1476 року він був убитий власними боярами: вбивці пронизали груди господаря списами, відрубали йому голову і відіслали її турецькому султанові.

Практично відразу після смерті про Влада почали складати легенди, одна страшніша за іншу.