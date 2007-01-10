Помер бард, народний артист України Анатолій Горчинський (фото)

У Тернополі на 82-му році життя помер бард, композитор, народний артист України Анатолій Горчинський.

Як передає кореспондент УНІАН, прощання з ним відбулось у Тернопільському драмтеатрі, де А.Горчинський поставив 43 вистави із власною музикою. Поховали його на цвинтарі у Підгородньому.

А.Горчинський народився 22 липня 1924 року у Київській області. Закінчив музичне училище у Києві, у 1956 році – режисерський факультет Київського театрального інституту. Працював режисером у Київському театрі оперети, у театрах Львова, Рівного, Хмельницького, Тернополя. У пісенному доробку А.Горчинського – понад 200 пісень. Найвідоміші – „Росте черешня в мами на городі”, „Червона троянда”, „Троянди на пероні”.

З огляду на ці пісні усі, хто прийшов попрощатися з бардом, приносили виключно троянди.