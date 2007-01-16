Прес-конференція в УНІАН: “Історична цілісність України та політичний поділ” (трансляція на 5 каналі)

Сьогодні о 12-30 в УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Історична цілісність України та політичний поділ”, організована Всеукраїнським товариством “Просвіта” ім. Т.Шевченка. Учасники: Павло Мовчан, Микола Жулинський, Володимир Яворівський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.