Кабмін прийняв вимогу газовиків не зривати опалювальний сезон

Профспілка газових господарств України і представники Міністерства палива і енергетики досягли домовленості щодо неприпустимості зриву опалювального сезону в країні. Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова галузевої профспілки Олег АГРБА.

«Нам було оголошено, що уряд, керівництво міністерства палива й енергетики не піде на непродумане реформування газових господарств в розпал опалювального сезону і наші пропозиції щодо оптимізації тарифів для обл- і міськгазів, питання укладення договорів на оренду мереж з «Нафтогазом України» будуть розглянуті вже найближчим часом. Окремо буде проаналізована законність так званого «пілотного» проекту із заміни облгазу філіалом «Нафтогазмереж» у Вінницькій області та наслідки цього кроку для регіону», - повідомив О.Агрба.

Водночас він наголосив, що у разі, якщо Кабінет міністрів, Міністерство палива і енергетики, керівництво «Нафтогаза України» не займуть «здорову позицію» щодо галузі та трудових колективів, профспілка ініціюватиме продовження акцій протестів.

Закликаючи до діалогу керівництво посередницької структури «Нафтогазмережі», О.Агрба констатував, що «замість конструктиву, пошуку реальних реформ менеджмент посередника обрав інший шлях – обман трудових колективів, шантаж і огульні звинувачення в адресу галузевих профспілок».

При цьому керівник профспілки наголосив, що менеджмент «Нафтогазмереж» не надав чіткого плану реформування галузі, і, незважаючи на підписаний з профспілками меморандум, спровокував безробіття газівників у Вінницькій області.

«Звинувачення, які ми зараз чуємо, – істерія окремих керівників посередницької структури, яка намагалася внести розкол до галузі, проте з цього нічого не вийшло», - підсумував він.

Як повідомлялося раніше, 5 тисяч працівників обл- і міськгазів країни пікетували будинок Кабінету міністрів України з вимогами не зривати опалювальний сезон. Галузева профспілка, яка виступила ініціатором акції, вимагає негайного перегляду тарифів газових господарств на свої послуги і усунення з ринку посередника «Нафтогазмережі». Нагадаємо, 9 грудня Профспілка працівників газових господарств України заявила про те, що з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги від органів влади: вжити термінові заходи для поліпшення стану газових мереж в країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього немає ніяких передумов.

За повідомленням компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо вирішення соціальних питань, що стосуються працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу в ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть вивільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані в ДП «Нафтогазмережі».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до Постановою Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів і їх ефективним використанням.