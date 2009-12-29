У Києві накрили підпільний цех, де друкувався липовий диплом міністра

У Києві затримано чотирьох членів організованого злочинного угруповання, які налагодили на вулиці Прилужній, 4/15, виготовлення фальшивих документів суворої звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що зловмисників затримали 26 грудня співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю спільно з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

За словами міністра, це підпільне підприємство виготовляло дипломи про вищу освіту старого і нового зразків, додатки до них, свідоцтва про народження, бланки різних нотаріальних документів, актів на землю, кліше, печатки, штампи тощо.

Як стверджує Ю.ЛУЦЕНКО, наразі встановлено, що саме це «підприємство» свого часу “виготовило та надало в користування диплом про вищу освіту нинішньому міністру туризму Автономної Республіки Крим”. Серед затриманих - пенсіонер, який раніше працював на підприємстві «Преса України» і мав доступ до документів, голографічних знаків.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, під час проведення обшуків у членів ОЗУ було вилучено 1871 одиниця кліше, печаток та штампів, серед яких 589 - навчальних закладів України, а також міністерств, відомств, державних адміністрацій, органів юстиції, правоохоронних органів, у тому числі МВС України, ГУБОЗ, районних управлінь ГУ МВС України в Києві, ДПА України, Пенсійного фонду, приватних нотаріусів, суб’єктів господарської діяльності різних форм власності. Також працівниками міліції вилучено близько 5 тис. різних бланків-додатків до дипломів, більше 300 бланків дипломів, голографічні знаки, захисна ламінована плівка, копії оригінальних документів.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, попередньо встановлено, що замовниками на отримання підроблених документів були підприємці, пересічні громадяни, а також особи, які мали на меті використання, зокрема, дипломів для влаштування на роботу в органи державної влади. На даний час здійснюється техніко-криміналістичне дослідження вилучених документів.