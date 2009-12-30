Тимошенко: ми не накопичували борги, ми їх повертали

Уряд у 2009 році не вийшов за межі запланованого рівня зовнішніх запозичень держави.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час підсумкової прес-конференції, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у 2009 році дефіцит державного бюджету був затверджений на рівні 2,96% ВВП. Глава уряду зазначила, що такий рівень в умовах кризи у порівнянні з іншими країнами світу є мінімальним: так, дефіцит бюджету у США становить 12,5% ВВП, Великої Британії – 11,6% ВВП, Японії – 10,5% ВВП, Росії – 7,7% ВВП.

"Очікуваний рівень дефіциту державного бюджету України за 2009 рік, яка внаслідок 18-літньої бездіяльності попередніх урядів має найслабшу структуру економіки, сьогодні тримається в межах 3% ВВП. Фінансові ресурси, які залучалися на покриття дефіциту бюджету, направлялися в Стабілізаційний фонд, який використовується тільки на реальний сектор економіки", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що на 2010 рік дефіцит держбюджету запланований в межах 3,97% ВВП, тоді як інші країни світу формують свої бюджети з дефіцитом 10-12% ВВП.

Як зазначила прем`єр-міністр, безпідставними є всі закиди в адресу уряду щодо надмірних зовнішніх запозичень: "Кожна країна під покриття дефіциту бюджету робить зовнішні запозичення. Як наслідок, безумовно, державний борг утворюється, але в прогнозованих межах. І ми не виходимо за цивілізовані межі державного боргу".

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на те, що зовнішні запозичення України значно нижчі від норми, яка допускається у інших країнах світі. "Тому абсолютно ніякої системи запозичень, за що сьогодні критикують уряд, немає", - заявила прем`єр-міністр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що попередні уряди так побудували політику зовнішніх запозичень, що на кризовий 2009 рік припала рекордна сума повернень запозичень. "У 2009 році нам потрібно було повернути 31,3 млрд. грн. прямого боргу без обслуговування, а якщо з обслуговуванням боргу (з відсотками), то ця цифра складає 50,6 млрд. грн., з яких 71% - це запозичення, взяті іншими урядами", - сказала вона. Глава уряду підкреслила, що такого рівня повернень зовнішнього боргу не було за всі попередні роки. "Ми не накопичували борги в цьому році, а ми їх повертали, і повертали, скорочуючи всі можливі виплати", - заявила глава уряду.

За її словами, значну частину зовнішніх запозичень здійснив Національний банк України, а не уряд. "Уряд України запозичив рівно стільки, скільки прописано державним бюджетом України. І ми будемо в цих параметрах триматися і це далеко не загрозливий борг, а він є найменшим серед всіх європейських цивілізованих країн", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.