Бондар вважає, що Семенюк не збирається приватизувати Укртелеком

Основною метою нещодавно оприлюднених головою Фонду державного майна Валентиною СЕМЕНЮК планів щодо ВАТ “Укртелеком” і ВАТ “Одеський припортовий завод” є не допустити їх реальної приватизації. Про це УНІАН повідомив заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат України Олександр БОНДАР.

«Всі ці розмови ведуться тільки для того, щоб нічого не продавати», - зазначив він.

За словами О.БОНДАРЯ, в сьогоднішніх умовах заявлені В.СЕМЕНЮК плани щодо виведення на міжнародні фондові біржі блокуючих пакетів «Укртелекому» і «Одеського припортового заводу» є практично нездійсненними. «Будь-який експерт вам скаже, що лістинг даних підприємств і їх подальший продаж на міжнародних ринках сьогодні нереальні», - зазначив О.БОНДАР.

За його словами, цього року В.СЕМЕНЮК слідуватиме аналогічній 2006 року стратегії, спрямованій на збереження в держвласності максимальної кількості об`єктів й, по можливості, мінімізації результатів приватизації, що проводиться. При цьому О.БОНДАР зазначив, що, не зважаючи на очевидну вже сьогодні стратегію керівництва Фонду, швидше за все, найближчим часом не слід чекати якихось кадрових змін у ФДМ. “Кадрові рішення сьогодні приймають уряд і коаліція, а там чудово розуміють, що будь-які кадрові зміни можуть призвести до розвалу останньої”, - зазначив О.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента О.ШЛАПАК заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціюватиме кадрові зміни у Фонді державного майна України в разі його незадовільної роботи в першому кварталі 2007 року.

У свою чергу В.СЕМЕНЮК, коментуючи заяви О.ШЛАПАКА, заявила: “Я рада, що сьогодні і Кабінет Міністрів, і Президент говорять про підвищення ефективності управління державним майном, а не тільки про приватизацію. Я вважаю це підтримкою своєї позиції, яку я завжди проголошувала, - потрібна не бездумна приватизація, а державницький підхід до управління державною власністю”.

ФДМ також надіслав лист прем`єр-міністру, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 32,8% акцій ВАТ “Укртелеком” і 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Укртелекому» і «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10% пакет акцій цих ВАТ. ФДМ пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” за пільговим продажем.