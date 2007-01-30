Аеросвіт і МАУ з 1.02 можуть припинити польоти через надто дороге пальне

Авіакомпанії «Аеросвіт» і «Міжнародні авіалінії України» не домовились про ціни на авіапальне і з 1 лютого можуть припинити польоти.

Про це сьогодні на прес-конференції за результатами наради з постачальниками авіапального в Міністерстві транспорту і зв`язку повідомили генеральний директор «Аеросвіту» Арон МАЙБЕРГ і президент «МАУ» Юрій МІРОШНИКОВ.

При цьому, за їх словами, на нараді була присутня лише одна компанія-заправник, яка працює в аеропорту «Бориспіль», «Лукавіаойл».

Компанія «Кребо» не була присутня, крім того, за даними «Аеросвіту», з січня компанія «Кребо» не обслуговує літаки «Аеросвіту» і заправкою займається новостворена компанія ТОВ «Кребоавіасервіс». За словами А.МАЙБЕРГА, на сьогодні відсутній контракт з паливними компаніями на поставку авіапального з лютого, він завершується наприкінці цього місяця. Він також відзначив, що «нарада була марною». Він повідомив, що позиція заправників така: «не хочете – не беріть». За словами А.МАЙБЕРГА, вітчизняні авіакомпанії підтримують Мінтрансзв’язку і Державіаслужба, при цьому вони мають намір також звернутися в АМК.

Як відзначив Ю.МІРОШНИКОВ, умови, які пропонують компанії-заправники не дозволяють здійснювати польоти і функціонувати на рівні з міжнародними компаніями, бути конкурентоспроможними. «Ціни значно перевищують світові і мають тенденцію до зростання», - відзначив він, додавши, що водночас у світових аеропортах ціни на авіапальне визначені дещо нижчі від лютневих.

За даними Ю.МІРОШНИКОВА, «Аеросвіт» і «МАУ» ставлять умову, щоб ціна базувалася на формулі, яка діяла до 25 листопада 2006 року, оскільки це світова практика. В той же час постачальники – «Кребоавіасервіс» і «Лукавіаойл» з листопада підвищили ціни на 15-20% вище від ринкових, більше того, з лютого вони вимагають сплати ПДВ. «Тобто ще 20%, це загалом на 40% підвищення ціни», - сказав Ю.МІРОШНИКОВ. За його словами, згідно із законодавством, на міжнародних рейсах ціна пального має нульову ставку ПДВ на відміну від внутрішніх.

Він також відзначив, що сьогодні надійшла неофіційна інформація від одного з постачальників, що в лютому ціна може зрости ще більше порівняно із січневою. «Ми не можемо погодитися на кабальні умови», - відзначив він. За його словами, розрахункова ціна повинна базуватися на вище вказаній формулі, яка діяла із змінами ще з 2004 року і згідно з формулою в лютому вона становила б 560-570 доларів за тонну. За його словами, постачальники не аргументують своєї ціни, не пропонують формулу розрахунку, а просто кажуть, що підвищення буде таким і ціна буде такою. Крім того, не визначено період, на який встановлюється ціна.

Щодо припинення польотів з 1 лютого, Ю.МІРОШНИКОВ відзначив, що поки що не можна сказати який відсоток рейсів доведеться відмінити в четвер – це залежатиме від того, з яким запасом пального в баках будуть літаки в четвер. При цьому він відзначив, що бажаючим пасажирам буде повернено гроші, або вони будуть пересаджені на рейси інших авіакомпаній.

Втрати «МАУ» в разі ухвалення ціни постачальників становитимуть близько 70 млн. грн., втрати «Аеросвіту» на 50% більш ніж у «МАУ», - наголошувалося на прес-конференції.

За даними авіакомпаній, вони закуповують близько 60% авіапального в «Борисполі», оскільки цей аеропорт для них базовий, решту пального закуповують у зарубіжних країнах. За даними авіакомпаній, на сьогодні воно дешевше за кордоном. Крім того, на прес-конференції повідомлялося, що продаж квитків авіакомпаніями не припинявся. За словами Ю.МІРОШНИКОВА, також не розглядається питання підвищення цін на квитки, оскільки тоді вони стануть неконкурентоспроможними.