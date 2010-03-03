Янукович вирішив, хто візьметься за особовий склад СБУ
02:53, 03 березня 2010Суспільство
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Укази на офіційному сайті
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ТАРАСОВСЬКОГО начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Указом №279/2010 Янукович звільнив Миколу Погребицького з посади начальника Управління по роботі з особовим складом Служби безпеки України.
Указом №280/2010 призначив на цю посадк Олександра Тарасовського.
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