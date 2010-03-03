Янукович вирішив, хто візьметься за особовий склад СБУ

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ТАРАСОВСЬКОГО начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Указом №279/2010 Янукович звільнив Миколу Погребицького з посади начальника Управління по роботі з особовим складом Служби безпеки України.

Указом №280/2010 призначив на цю посадк Олександра Тарасовського.