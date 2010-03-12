Чернівецька облрада пояснює Європарламенту, чому Бандера герой

Сесія Чернівецької обласної ради сьогодні прийняла звернення до Європейського парламенту щодо втручання у внутрішні справи України та необ’єктивного подання історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримали це звернення 57 із 104 депутатів обласної ради. Копію цього звернення направлено Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Депутати Чернівецької обласної ради вважають, що висловлені Європарламентом Україні рекомендації переглянути рішення щодо героїзації голови ОУН Степана БАНДЕРи « ображають почуття мільйонів українців », які за своє прагнення до свободи і самостійності зазнали наруги й репресій На думку депутатів, в офіційному документі вищого законодавчого органу ЄС С.Бандеру безпідставно названо « спільником нацистів » під час Другої світової війни.

« Степан БАНДЕРа і його однодумці у Львові 30 червня 1941 року проголосили відновлення державної незалежності проти волі гітлерівської Німеччини і за це були ув’язнені у німецьких концентраційних таборах. Сам С.Бандера став в’язнем табору Заксенхаузен. Його брати Олександр і Василь відбували ув’язнення в сумнозвісному Аушвіці, а потім були замордовані. Український національно-визвольний рух, який очолював С.Бандера, боровся за державну самостійність України проти більшовицького і гітлерівського окупаційних режимів. ОУН, яку очолював С.Бандера, та УПА не згадуються в рішеннях Нюрнберзького трибуналу як злочинні чи колабораіоністські ”, - йдеться у зверненні.

Депутати Чернівецької обласної ради просять європарламентаріїв переглянути зміст резолюції, називаючи її « тенденційною ». При цьому вони звертають увагу на те, що подібні заяви Європарламенту « знижують популярність ідеї євроінтеграції серед її прихильників в Україні, які є здебільшого патріотично налаштованими і вважають Степана БАНДЕРу героєм України ».

Проти прийняття звернення у такій редакції виступали депутати-регіонали. Вони пропонували не давати у зверненні оцінку заслугам С.Бандери, а лише звернути увагу Європарламенту, що це виняткове право Президента України приймати рішення щодо відзначення державними нагородами і втручання у цій ситуації Європарламенту є некоректним. Однак питання було поставлено на поіменне голосування і підтримано більшістю депутатів у попередній редакції з незначними правками.

Як повідомляв УНІАН, подібні звернення до Європарламенту вже надіслали депутати Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад.